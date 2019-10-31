Son Dakika Haberleri: Trump, İngiltere seçimleri öncesi İşçi Partisi liderini hedef aldı
Son Dakika Güncel Trump, İngiltere seçimleri öncesi İşçi Partisi liderini hedef aldı

Trump, İngiltere seçimleri öncesi İşçi Partisi liderini hedef aldı

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'deki genel seçimler öncesi İşçi Partisi liderini hedef alırken, Başbakan Boris Johnson ve aşırı sağcı Nigel Farage'ın bir araya gelmeleri durumunda harika işler çıkaracağını söyledi.

Trump, İngiltere seçimleri öncesi İşçi Partisi liderini hedef aldı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'deki genel seçimler öncesi İşçi Partisi liderini hedef alırken, Başbakan Boris Johnson ve aşırı sağcı Nigel Farage'ın bir araya gelmeleri durumunda harika işler çıkaracağını söyledi.

Trump, Brexit Partisi'nin aşırı sağcı lideri Farage'ın LBC Radyo'da sunduğu programa telefonla bağlandı.

"Harika bir adam" olarak nitelendirdiği Başbakan Johnson dahil liderlerle iyi ilişkileri bulunduğunu kaydeden Trump, "Onun (Johnson) şu dönem için doğru kişi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Trump, Farage'ye, Johnson ile beraber çalışma tavsiyesinde bulunarak, "Harika olabilecek bir şeyler yapacak bir noktaya geleceğinizi biliyorum. Eğer bir araya gelirseniz bu durdurulamaz olur." diye konuştu.

İşçi Partisi liderini eleştiren Trump, "(İşçi Partisi lideri Jeremy) Corbyn, ülkeniz için çok kötü olacaktır. Sizi kötü yerlere götürecektir ancak ülkenizin muazzam potansiyeli var." ifadesini kullandı.

Corbyn ise ABD Başkanının açıklamaları üzerine, sosyal medya hesabından, "Donald Trump, arkadaşı Boris Johnson'ın seçilmesi için İngiltere seçimlerine müdahale etmeye çalışıyor." açıklamasını yaptı.

Ülkenin önde gelen gazetecileri de Trump'ın açıklamalarını seçime müdahale olarak değerlendirdi.

İngiltere'de hükümet, parlamentonun Avrupa Birliği'nden ayrılığın (Brexit) gerçekleştirilmesinde anlaşamaması üzerine erken seçime gidilmesini istemişti. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin de desteğiyle 12 Aralık'ta erken seçim kararı alınmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:28 Kaynak: AA
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