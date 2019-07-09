Son Dakika Haberleri: Trump İngiltere'ye tepkisini güncelledi: "Bize kakaladıkları kaçık büyükelçiye bayılmıyoruz"
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Trump İngiltere'ye tepkisini güncelledi: "Bize kakaladıkları kaçık büyükelçiye bayılmıyoruz"

2 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi'ni savunmasının ardından önceki yorumlarını daha sert ifadelerle yineledi. Trump, İngiltere Başbakanı May için "aptalca bir yol izledi", söz konusu büyükelçi için de "kaçık" dedi.

Trump İngiltere'ye tepkisini güncelledi:
Dünya
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Washington'daki Büyükelçisi Kim Darroch'u savunmasının ardından önceki yorumlarını daha sert ifadelerle yineledi. Trump, İngiltere Başbakanı May için "aptalca bir yol izledi", söz konusu büyükelçi için de "kaçık" dedi.

İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch'un Trump için "beceriksiz" dediği yazışmaların basına sızmasının ardından iki lider arasında soğuk rüzgarlar esmişti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:22 
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