Trump İngiltere'ye tepkisini güncelledi: "Bize kakaladıkları kaçık büyükelçiye bayılmıyoruz"

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Washington'daki Büyükelçisi Kim Darroch'u savunmasının ardından önceki yorumlarını daha sert ifadelerle yineledi. Trump, İngiltere Başbakanı May için "aptalca bir yol izledi", söz konusu büyükelçi için de "kaçık" dedi.İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch'un Trump için "beceriksiz" dediği yazışmaların basına sızmasının ardından iki lider arasında soğuk rüzgarlar esmişti.