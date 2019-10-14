Son Dakika Haberleri: Trump: insanlar gerçekten nato üyesi türkiye ile savaşacağımızı mı düşünüyor?
Son Dakika Dünya Trump: insanlar gerçekten nato üyesi türkiye ile savaşacağımızı mı düşünüyor?

Trump: insanlar gerçekten nato üyesi türkiye ile savaşacağımızı mı düşünüyor?

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İnsanlar gerçekten NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı mı düşünüyor?

Trump: insanlar gerçekten nato üyesi türkiye ile savaşacağımızı mı düşünüyor?, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İnsanlar gerçekten NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı mı düşünüyor? Sonu gelmeyen savaşlar sona erecek!" dedi.

Trump, "200 yıldır birbirleriyle savaşan insanlar arasındaki başka bir savaşa dahil olmayacağız. Avrupa'nın DEAŞ'lı tutsakları geri alması için bir şansı vardı, ancak ödeme yapmak istemediler. 'Bırakın ABD ödeme yapsın' dediler. Kürtler (YPG/PKK) DEAŞ tutsaklarını, bizi de içeri çekmek için salıyor olabilir. Bunlar Türkiye ve Avrupa ülkeleri tarafından kolayca yakalanabilir. Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor. İnsanlar gerçekten NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı mı düşünüyor? Sonu gelmeyen savaşlar sona erecek!" ifadelerini kullandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:08 Kaynak: DHA
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