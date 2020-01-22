Trump, Irak Cumhurbaşkanı Salih ve IKBY Başkanı Barzani ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Politika Trump, Irak Cumhurbaşkanı Salih ve IKBY Başkanı Barzani ile görüştü - Son Dakika

Trump, Irak Cumhurbaşkanı Salih ve IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu toplantıları kapsamında, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Neçirvan Barzani ile görüştü.

Trump, Irak Cumhurbaşkanı Salih ve IKBY Başkanı Barzani ile görüştü, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu toplantıları kapsamında, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Neçirvan Barzani ile görüştü.


ABD Başkanı Donald Trump, İsveç'te düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantıları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Trump sonrasında, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'le görüşme gerçekleştirdi.


Öte yandan, Iraklı Hizbullah Tugayları, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine karşı çıkmış, Salih'i Trump ile görüşmeme konusunda uyarmıştı. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Berhem Salih, Donald Trump, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:52 Kaynak: İHA
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