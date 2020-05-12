Trump, Irak hükümetini halkın reform isteğini yerine getirmeye çağırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump, Irak hükümetini halkın reform isteğini yerine getirmeye çağırdı - Son Dakika

Trump, Irak hükümetini halkın reform isteğini yerine getirmeye çağırdı

7 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ın yeni Başbakanı Mustafa el-Kazimi'yi halkının reform istediği reformları yerine getirmeye çağırırken, Birleşik Krallık'tan Irak'a destek sözü geldi.

Trump, Irak hükümetini halkın reform isteğini yerine getirmeye çağırdı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ın yeni Başbakanı Mustafa el-Kazimi'yi halkının reform istediği reformları yerine getirmeye çağırırken, Birleşik Krallık'tan Irak'a destek sözü geldi.


Irak Meclisi'nin güvenoyunu alarak Irak yeni başbakanı Mustafa el-Kazimi'yi tebrik etmek için arayan ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın el-Kazimi'den Irak halkının arzuladığı reformları ve erken seçime gidilmesi isteklerini yerine getirmeye davet ettiğini söyledi. Deere, Trump'ın korona virüsü salgını ile mücadele etmek için Irak'a destek vermeye hazır olduğunu belirterek "Görüşmede Trump, terör örgütü DEAŞ'a karşı kalıcı bir zafer elde etmek için işbirliğinin gerektiğini vurguladı" dedi.


Birleşik Krallık'tan destek


Öte yandan Irak Başbakanı el-Kazimi'ye Birleşik Krallık'tan da destek geldi.


Birleşik Krallık Uluslararası Kalkınma Bakanı Anne-Marie Trevelyan tarafından yapılan açıklamada, ülkesinin Irak halkı ve Başbakanı Mustafa el-Kazimi'ye destek vermek konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Ülkede savaştan zarar gören ve göçmenler gibi zayıf kesimlere desteğimiz sürecek. Daha istikrarlı ve güvenli bir Irak hepimizin çıkarına yarar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.


Çadırlarda yaşamakta olan birçok sayıda göçmenin ihtiyaçlarını karşılamak ve korona salgını ile mücadele alanında Irak'a yardım etmeye hazır olduğunu söyleyen Trevelyan, ülkesinin DEAŞ'tan geri alınan bölgelere yardım edeceği vaadinde bulundu. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 01:22 Kaynak: İHA


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