Trump, Irak'taki ABD Özel Kuvvetlerini 'Kazara' İfşa Etti
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, sürpriz Irak ziyareti sonrasında paylaştığı Amerikan donanması özel kuvvetler ile birlikte çekilen videoyu Twitter hesabından paylaşmıştı.
ABD
Başkanı Donald Trump
, sürpriz Irak
ziyareti sonrasında paylaştığı Amerikan donanması özel kuvvetler ile birlikte çekilen videoyu Twitter
hesabından paylaşmıştı. Normalde kimlikleri ve yerleri gizli tutulan özel kuvvetlerin yüzlerinin açık bir biçimde paylaşılması, Savunma Bakanlığı yetkililerinin tepkisini çekti.
Birliklerin nerede konuşlandırıldığı ve kimlikleri ABD askeri kurallarına göre "gizli" tutulması gereken bir bilgi iken, resmi olarak ordunun komutanı Trump'ın bu bilgiyi ifşa etmesi tartışmalara konu oldu. - N
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:54 Kaynak: DHA
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