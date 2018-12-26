Trump, Irak'taki Amerikan Ordu Birliklerini Ziyaret Etti
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki Amerikan ordu birliklerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
ABD
Başkanı Donald Trump
, Irak
'taki Amerikan ordu birliklerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump
, yılbaşı öncesi Irak'ın Anbar
ilindeki Ayn El Esad
hava üssüne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Amerikan askerleriyle bir araya gelen Trump, eşi Melanie Trump
ile birlikte hatıra fotoğraf çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:58 Kaynak: DHA
ABD Başkanı Trump, Irak'a Sürpriz Bir Ziyaret Gerçekleştirdi
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