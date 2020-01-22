Trump Irak'taki askerlerimiz konusunda bir karara varacağız

50'nci Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere İsviçre'nin Davos kasabasına gelen ABD Başkanı Donald Trump, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani görüştü.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile birlikte ortak açıklamalarda bulunan Trump, Birlikte çok farklı alanlarda çalışıyoruz. Askeri alanda, DEAŞ konusunda birlikte çalışıyoruz. Kendisiyle arkadaşız. Kendi yönetimim adına konuşursam ilişkimiz gayet iyi dedi. İran Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD'nin saldırısında öldürülmesinin ardından ABD askerlerinin ülkeden çıkışına ilişkin açıklama yapan Trump, Irak'taki askerlerimiz konusunda yakın bir karara varacağız ifadelerini kullandı. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih de ABD ile ilişkilerinin iyi olduğunu ve bir çok konuda ortak hedeflerinin olduğnu söyledi. Trump, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile de görüştü.