Son Dakika Haberleri: Trump: İran'a ait İHA düşürdük
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Trump: İran'a ait İHA düşürdük

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı.

Trump: İran'a ait İHA düşürdük, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:57 
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