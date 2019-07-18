Trump: İran'a ait İHA düşürdük
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump
, Hürmüz Boğazı'nda İran
'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:57
Ruhani'den AB ülkelerine, ABD ile ekonomik savaşta 'ateşkesi sağlamaları' çağrısı Trump açıkladı! İran'a ait İHA'yı düşürdük Netflix hisseleri yüzde 12'nin üzerinde düştü Havalimanı personeline "temas yok" deyip hakaret eden yolcu için istenen ceza belli oldu