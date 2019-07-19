Son Dakika Haberleri: Trump, İran'a ait İHA'yı düşürdükleri konusunda emin
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Trump, İran'a ait İHA'yı düşürdükleri konusunda emin

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ait insansız hava aracını düşürdükleri konusunda emin olduklarını söyledi.

Trump, İran'a ait İHA'yı düşürdükleri konusunda emin, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ait insansız hava aracını düşürdükleri konusunda emin olduklarını söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:22 
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