Trump, İran'a ait İHA'yı düşürdükleri konusunda emin
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ait insansız hava aracını düşürdükleri konusunda emin olduklarını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump
, İran
'a ait insansız hava aracını düşürdükleri konusunda emin olduklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:22
İran'dan ABD'ye videolu İHA cevabı İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz tankerine el koyduk İran'ın alıkoyduğu petrol tankerinin şirketinden açıklama geldi! ABD'de Türkiye'ye yaptırım uygulanması için karar tasarısı hazırlandığı iddia edildi