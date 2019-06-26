Trump "İran'a asker göndermeyi" düşünmüyor
13 dakika önce
ABD Başkanı Trump, "(İran ile muhtemel bir çatışma durumunda ABD askerlerinin durumu) Sahada asker olmasından bahsetmiyorum.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:48
ABD Başkanı Trump, " (İran
ile muhtemel bir çatışma durumunda ABD askerlerinin durumu) Sahada asker olmasından bahsetmiyorum. Eğer bir şey olursa bunun uzun sürmeyeceğini söylüyorum, çünkü çok güçlü bir pozisyondayız" ifadelerini kullandı.
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