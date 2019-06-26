Son Dakika Haberleri: Trump "İran'a asker göndermeyi" düşünmüyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Trump "İran'a asker göndermeyi" düşünmüyor

13 dakika önce

ABD Başkanı Trump, "(İran ile muhtemel bir çatışma durumunda ABD askerlerinin durumu) Sahada asker olmasından bahsetmiyorum.

Trump
ABD Başkanı Trump, " (İran ile muhtemel bir çatışma durumunda ABD askerlerinin durumu) Sahada asker olmasından bahsetmiyorum. Eğer bir şey olursa bunun uzun sürmeyeceğini söylüyorum, çünkü çok güçlü bir pozisyondayız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:48 
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Donald Trump, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump'tan korkutan İran açıklaması: Fazla uzun sürmez ABD Başkanı Donald Trump'a milli sporcudan büyük tepki! Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'ye çıkan Osman Öcalan ile ilgili ilk kez konuştu Rusya: S-400'ler yüzde 99 hazır

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 20:01:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump "İran'a asker göndermeyi" düşünmüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]