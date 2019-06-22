Trump: İran'a 'askeri harekat' halen masada
50 dakika önce
ABD Başkanı Trump, "İran'a karşı askeri harekat halen masada.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:58
ABD Başkanı Trump, " İran
'a karşı askeri harekat halen masada. İran'a ek yaptırımlar getireceğiz." açıklamasında bulundu.
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