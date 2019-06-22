Son Dakika Haberleri: Trump: İran'a 'askeri harekat' halen masada
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Trump: İran'a 'askeri harekat' halen masada

50 dakika önce

ABD Başkanı Trump, "İran'a karşı askeri harekat halen masada.

Trump: İran'a 'askeri harekat' halen masada, System.String[]
ABD Başkanı Trump, " İran'a karşı askeri harekat halen masada. İran'a ek yaptırımlar getireceğiz." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:58 
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Ekonomi
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