Trump: İran'a karşı askeri seçenek hala masada
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a karşı askeri seçeneğin hala masada olduğunu açıkladı. İrana karşı yeni yaptırımları hayata geçirmeye hazılandıklarını duyuran Tump. söz konsu yaptırımların İran'ı nükleer silah edinmekten alıkoyacağını savundu.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 06:08
, İran
'a karşı askeri seçeneğin hala masada olduğunu açıkladı. İrana karşı yeni yaptırımları hayata geçirmeye hazılandıklarını duyuran Tump. söz konsu yaptırımların İran'ı nükleer silah edinmekten alıkoyacağını savundu.
Son gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "umarım İranlı yöneticiler yeterince akıllıdır ve halkını önemsiyordur" ifadelerini kullandı. İran'la görüşmeye ahzır olduğunu yineleyen Trump, "hadi İran'ı yeniden muhteşem yapalım" şeklinde konuştu.
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