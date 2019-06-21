Son Dakika Haberleri: Trump: İran'a saldırı emrini 10 dakika kala geri çektim
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Trump: İran'a saldırı emrini 10 dakika kala geri çektim

2 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, İran'a yapılacak olan saldırının emrini 10 dakika kala geri çektiğini açıkladı.

Trump: İran'a saldırı emrini 10 dakika kala geri çektim, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, İran'a yapılacak olan saldırının emrini 10 dakika kala geri çektiğini açıkladı.
Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İran'ın uluslararası sularda ABD ordusuna ait İHA'yı vurması sonucu saldırıya hazırlandık. Saldırıda kaç kişinin öleceğini sordum. Generalin cevabı, '150 kişi efendim' oldu. Saldırıya 10 dakika kala, emri geri çektim. İnsansız hava aracı için orantısız bir saldırı olurdu. Acelem yok. Ordumuz yeniden yapılandı, yeni, gitmeye hazır ve dünyanın en iyisi. İran ABD'ye karşı, dünyaya karşı asla nükleer silah sahibi olmayacak!" dedi.


- Abd
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:45 Kaynak: DHA
Dünya
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