Trump: İran'a saldırı için Kongrenin onayına ihtiyacım yok
1 saat önce
ABD Başkanı Trump, İran'la artan gerilim konusunda Kongreyi düzenli olarak bilgilendirdiğini, ancak bu ülkeyi hedef alan muhtemel bir saldırı için Kongrenin onayına ihtiyacı olmadığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:18
ABD Başkanı Trump, İran
'la artan gerilim konusunda Kongreyi düzenli olarak bilgilendirdiğini, ancak bu ülkeyi hedef alan muhtemel bir saldırı için Kongrenin onayına ihtiyacı olmadığını söyledi.
Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte son durum
Altın son 10 ayın en yüksek seviyesinde! İşte güncel fiyatlar
Camiye bırakılan notu gören imam, mutluluktan uçtu
İstanbul seçimlerinin ardından Kadir Topbaş, sessizliğini bozdu!