Son Dakika Haberleri: Trump: İran'a saldırı için Kongrenin onayına ihtiyacım yok
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Trump: İran'a saldırı için Kongrenin onayına ihtiyacım yok

1 saat önce

ABD Başkanı Trump, İran'la artan gerilim konusunda Kongreyi düzenli olarak bilgilendirdiğini, ancak bu ülkeyi hedef alan muhtemel bir saldırı için Kongrenin onayına ihtiyacı olmadığını söyledi.

Trump: İran'a saldırı için Kongrenin onayına ihtiyacım yok , System.String[]
ABD Başkanı Trump, İran'la artan gerilim konusunda Kongreyi düzenli olarak bilgilendirdiğini, ancak bu ülkeyi hedef alan muhtemel bir saldırı için Kongrenin onayına ihtiyacı olmadığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:18 
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Donald Trump, Ekonomi
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