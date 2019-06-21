Son Dakika Haberleri: Trump, İran'a saldırı kararından son anda vazgeçmiş
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Trump, İran'a saldırı kararından son anda vazgeçmiş

1 saat önce

ABD Başkanı Trump'ın, dün İran'a yönelik bir hava saldırısına onay verdiği, ancak bir süre sonra bu kararından vazgeçtiği ileri sürüldü.

Trump, İran'a saldırı kararından son anda vazgeçmiş, System.String[]
ABD Başkanı Trump'ın, dün İran'a yönelik bir hava saldırısına onay verdiği, ancak bir süre sonra bu kararından vazgeçtiği ileri sürüldü.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:43 
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Donald Trump, Ekonomi
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