Trump, İran'a saldırı kararından son anda vazgeçmiş
1 saat önce
ABD Başkanı Trump'ın, dün İran'a yönelik bir hava saldırısına onay verdiği, ancak bir süre sonra bu kararından vazgeçtiği ileri sürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:43
ABD Başkanı Trump'ın, dün İran
'a yönelik bir hava saldırısına onay verdiği, ancak bir süre sonra bu kararından vazgeçtiği ileri sürüldü.
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