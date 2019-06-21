"Trump İran'a saldırı tehdidinde bulundu"
1 saat önce
Trump'ın Umman aracılığıyla İran'a mesaj gönderdiği, mesajında ise İran'a saldıracakları tehdidinde bulunduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:28
Trump'ın Umman aracılığıyla İran
'a mesaj gönderdiği, mesajında ise İran'a saldıracakları tehdidinde bulunduğu bildirildi.
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