Son Dakika Haberleri: "Trump İran'a saldırı tehdidinde bulundu"
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"Trump İran'a saldırı tehdidinde bulundu"

1 saat önce

Trump'ın Umman aracılığıyla İran'a mesaj gönderdiği, mesajında ise İran'a saldıracakları tehdidinde bulunduğu bildirildi.

Trump'ın Umman aracılığıyla İran'a mesaj gönderdiği, mesajında ise İran'a saldıracakları tehdidinde bulunduğu bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:28 
Donald Trump, İran, Ekonomi
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