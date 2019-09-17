Trump: İran'a saldırmak orantılı bir cevap olur

ABD Başkanı Donald Trump , Suudi Arabistan 'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırı nedeniyle İran 'a ABD'nin askeri saldırıda bulunmasının orantılı bir yanıt olacağını açıkladı.

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Trump'tan Aramco açıklaması: ABD savaşa tarihte hiçbir ülkenin olmadığı kadar hazır