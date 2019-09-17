Son Dakika Haberleri: Trump: İran'a saldırmak orantılı bir cevap olur
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Trump: İran'a saldırmak orantılı bir cevap olur

33 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırı nedeniyle İran'a ABD'nin askeri saldırıda bulunmasının orantılı bir yanıt olacağını açıkladı.

Trump: İran'a saldırmak orantılı bir cevap olur, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırı nedeniyle İran'a ABD'nin askeri saldırıda bulunmasının orantılı bir yanıt olacağını açıkladı.


Trump, New Mexico eyaletine hareket etmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Donald Trump, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:45 
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