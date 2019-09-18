Son Dakika Haberleri: Trump iran'a uygulanan ekonomik kısıtlamaları artırıyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Trump iran'a uygulanan ekonomik kısıtlamaları artırıyor

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik kısıtlamaları artırılacağını söyledi.

Trump iran'a uygulanan ekonomik kısıtlamaları artırıyor, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik kısıtlamaları artırılacağını söyledi.

Trump, Tahran'ın Saudi Aramco petrol tesislerine yapılan saldırıda yer aldığı iddialarına karşılık olarak, İran'a uygulanan kısıtlamaların artırılacağını belirtti. Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Hazine Bakanlığı'na İran'a uygulanan ekonomik kısıtlamaların artırılması talimatını verdim!"

Kısıtlamalardaki söz konusu artış, ABD'nin Saudi Aramco saldırısında İran'ın yer aldığı suçlamaları sonrası gelirken, Tahran bu iddiaları reddetmiş ve saldırının Houthiler tarafından yapıldığını iddia ederek, bu saldırının Yemen'deki savaşın durdurulması için Riyad'a bir ikaz olduğunu belirtmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Tahran, İran, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın güne düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'i yemeğe davet etti flaş ABD'de bir polis köprüden atlayan genci son anda bacaklarından tutarak kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 19:09:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump iran'a uygulanan ekonomik kısıtlamaları artırıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]