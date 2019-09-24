Son Dakika Haberleri: Trump: İran'a yaptırımlar devam edecek
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Trump: İran'a yaptırımlar devam edecek

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın tehditkar davranışı devam ettiği müddetçe yaptırımlar kalkmayacak, aksine daha da artacak" dedi.

Trump: İran'a yaptırımlar devam edecek, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'ın tehditkar davranışı devam ettiği müddetçe yaptırımlar kalkmayacak, aksine daha da artacak" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:00 
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Trump'tan İran'a gözdağı: Yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır
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