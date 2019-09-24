Trump: İran'a yaptırımlar devam edecek
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın tehditkar davranışı devam ettiği müddetçe yaptırımlar kalkmayacak, aksine daha da artacak" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, " İran'ın tehditkar davranışı devam ettiği müddetçe yaptırımlar kalkmayacak, aksine daha da artacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:00
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