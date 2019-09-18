Son Dakika Haberleri: Trump: iran'a yaptırımları artırdım
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Trump: iran'a yaptırımları artırdım

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yaptırımların artırılması yönünde talimat verdiğini duyurdu.

Trump: iran'a yaptırımları artırdım, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yaptırımların artırılması yönünde talimat verdiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Az önce Hazine Bakanına İran'a uaptırımları önemli ölçüde artırma talimatı verdim" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:12 Kaynak: DHA
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