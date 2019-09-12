Son Dakika Haberleri: "Trump İran'a yaptırımları hafifletecek"
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"Trump İran'a yaptırımları hafifletecek"

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ı nükleer anlaşmada tutmak için Avrupa'nın Tahran'a 15 milyar dolar kredi sağlama önerisini kabul etmesinin ya da yaptırımları hafifletme kararı almasının beklendiği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ı nükleer anlaşmada tutmak için Avrupa'nın Tahran'a 15 milyar dolar kredi sağlama önerisini kabul etmesinin ya da yaptırımları hafifletme kararı almasının beklendiği iddia edildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Tahran, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:50 
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