"Trump İran'a yaptırımları hafifletecek"
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ı nükleer anlaşmada tutmak için Avrupa'nın Tahran'a 15 milyar dolar kredi sağlama önerisini kabul etmesinin ya da yaptırımları hafifletme kararı almasının beklendiği iddia edildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ı nükleer anlaşmada tutmak için Avrupa'nın Tahran'a 15 milyar dolar kredi sağlama önerisini kabul etmesinin ya da yaptırımları hafifletme kararı almasının beklendiği iddia edildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:50
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