Trump: İran'a yeni ek yaptırımlar geliyor
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü İran'a yeni ek yaptırımlar getirileceğini açıkladı. Trump, ABD'nin anlaşma yanlısı olduğunu ve İran iş birliğine yanaştığı takdirde yaptırımlardan vazgeçileceğini söyledi
Amerika Birleşik Devletleri
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:53
(ABD) Başkanı Donald Trump
, İran
'a yeni ek yaptırımların pazartesi günü yürürlüğe gireceğini söyledi.
Trump, ABD'nin anlaşma yanlısı olduğunu ve İran iş birliğine yanaştığı takdirde yaptırımlardan vazgeçileceğini söyledi.
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