Son Dakika Haberleri: Trump: İran'a yeni ek yaptırımlar geliyor
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Trump: İran'a yeni ek yaptırımlar geliyor

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü İran'a yeni ek yaptırımlar getirileceğini açıkladı. Trump, ABD'nin anlaşma yanlısı olduğunu ve İran iş birliğine yanaştığı takdirde yaptırımlardan vazgeçileceğini söyledi

Trump: İran'a yeni ek yaptırımlar geliyor, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İran'a yeni ek yaptırımların pazartesi günü yürürlüğe gireceğini söyledi.

Trump, ABD'nin anlaşma yanlısı olduğunu ve İran iş birliğine yanaştığı takdirde yaptırımlardan vazgeçileceğini söyledi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:53 
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Donald Trump, Dünya
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