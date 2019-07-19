Son Dakika Haberleri: Trump: "İran beladan başka bir şey değil"
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Trump: "İran beladan başka bir şey değil"

51 dakika önce

İran'ın İngiltere'ye ait bir gemiyi Hürmüz Boğazı'nda alıkoymasından sonra açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "İran beladan başka bir şey değil" dedi.

Trump:
İran'ın İngiltere'ye ait bir gemiyi Hürmüz Boğazı'nda alıkoymasından sonra açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "İran beladan başka bir şey değil" dedi.

ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray'da basın mensuplarının karşısına çıkan Başkan Donald Trump, İran'ın İngiltere'ye ait bir gemiyi Hürmüz Boğazı'nda alıkoyması hakkında değerlendirmede bulundu. İngiliz makamları ile konuyu görüşeceklerini belirten Trump, İran için, "Beladan başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Barak Obama'nın İran konusunda akıllıca davranmadığını söyleyen Trump, son yaşananlar konusunda, "Bakalım neler olacak, ABD gemisi değil, İngiliz gemisi. Bir gemi ya da iki gemi de olabilir" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İngiltere, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:47 Kaynak: İHA
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