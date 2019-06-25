Trump: İran bir daha bize saldırırsa büyük ve ezici bir güçle karşılık bulacaktır
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, "İran tarafından Amerikan unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı büyük ve ezici bir güçle karşılık bulacaktır" açıklamasını yaptı. İran Dışişleri ise, ABD'nin diplomasiye kapıları tamamen kapattığını açıkladı
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:23
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