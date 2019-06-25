Son Dakika Haberleri: Trump: İran bir daha bize saldırırsa büyük ve ezici bir güçle karşılık bulacaktır
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Trump: İran bir daha bize saldırırsa büyük ve ezici bir güçle karşılık bulacaktır

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, "İran tarafından Amerikan unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı büyük ve ezici bir güçle karşılık bulacaktır" açıklamasını yaptı. İran Dışişleri ise, ABD'nin diplomasiye kapıları tamamen kapattığını açıkladı

Trump: İran bir daha bize saldırırsa büyük ve ezici bir güçle karşılık bulacaktır, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "İran tarafından Amerikan unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı büyük ve ezici bir güçle karşılık bulacaktır" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Trump, artan ABD-İran gerilimine ilişkin Twitter hesabından yeni bir değerlendirmede bulundu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:23 
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Donald Trump, Dünya
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