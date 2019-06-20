Son Dakika Haberleri: Trump: İran çok büyük bir hata yaptı
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Trump: İran çok büyük bir hata yaptı

42 dakika önce

– ABD Devlet Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran'a yönelik yaptığı paylaşımda 'İran çok büyük bir hata yaptı' ifadelerini kullandı.

Trump: İran çok büyük bir hata yaptı, System.String[]
– ABD Devlet Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran'a yönelik yaptığı paylaşımda 'İran çok büyük bir hata yaptı' ifadelerini kullandı.


Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:28 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Donald Trump, Dünya
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