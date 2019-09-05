Son Dakika Haberleri: Trump, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmek istiyor
Son Dakika Politika Haber

Trump, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmek istiyor

1 saat önce

Japon medyası, Beyaz Saray'dan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Washington'ın Tahran'a Eylül sonundaki BM Genel Kurulunda ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında görüşme ayarlanması teklifinde bulunduğunu duyurdu.

Trump, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmek istiyor, System.String[]

Japon medyası, Beyaz Saray'dan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Washington'ın Tahran'a Eylül sonundaki BM Genel Kurulunda ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında görüşme ayarlanması teklifinde bulunduğunu duyurdu.


Japon medyası, ABD tarafından yapılan Trump-Ruhani görüşmesine ilişkin teklifin Fransa üzerinden İran'a iletildiğini belirtti. İran'dan söz konusu teklife ilişkin cevap gelmezken, Trump-Ruhani görüşmesinin 25 Eylül'de gerçekleşebileceği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, dün Fransa'nın yaptırımları hafifletme çağrısına olumsuz yanıt vermiş ve yaptırımların devam edeceğini söylemişti.


ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yeni yaptırım kararları almış ve 16 şirket, 11 gemi ve 10 kişiyi yaptırım listesine almıştı. Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump ile yan yana gelmeyeceğini söyleyerek, iki ülke arasında doğrudan müzakerenin ABD nükleer anlaşmaya dönmeden mümkün olmayacağını ifade etmişti. - TAHRAN

Amerika Birleşik Devletleri, Hasan Ruhani, Donald Trump, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



A Milli Basketbol Takımımız, Çekya'ya 91-76 yenildi!
CNN'den Donald Trump'ı kızdıracak haber: Bir haftada 62 yanlış bilgi verdi ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt istifa etti İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kayyum ikazı: Erdoğan'ın çılgınlığına kapılmayacağını düşünüyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 18:57:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmek istiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]