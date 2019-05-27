Trump: İran'da rejim değişikliği arayışında değiliz, sadece nükleer silah istemiyoruz
1 saat önce
Resmi bir ziyaret kapsamında Japonya'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'da rejim değişikliği arayışında olmadığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:53
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