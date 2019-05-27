Son Dakika Haberleri: Trump: İran'da rejim değişikliği arayışında değiliz, sadece nükleer silah istemiyoruz

Trump: İran'da rejim değişikliği arayışında değiliz, sadece nükleer silah istemiyoruz

1 saat önce

Resmi bir ziyaret kapsamında Japonya'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'da rejim değişikliği arayışında olmadığını söyledi.

Trump: İran'da rejim değişikliği arayışında değiliz, sadece nükleer silah istemiyoruz, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'da rejim değişikliği arayışında olmadığını söyledi.

Dört günlük resmi ziyaret için Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile düzenlenen ortak basın toplantısında İran'a yönelik açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:53 
Japonya, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İran, Donald Trump, Dünya
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