Trump: İran'da rejim değişikliği istemiyoruz

ABD Başkanı, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in ziyaretinden kısa bir süre önce bilgilendirildiğini söyledi. Trump amaçlarının İran'da rejim değişikliği olmadığını söyledi.G7 zirvesi kapsamında Biarritz kentinde olan ABD Başkanı Donald Trump, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in zirveye sürpriz ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. ABD Başkanı, Tahran ile Washington arasındaki tansiyonu düşürmeye çalışan Fransa'nın, resmi davetli olmayan İran Dışişleri Bakanı'nın katılım göstermesinin kendisini şaşırtmadığını ifade etti.



Zarif ile zirvede görüşmek istemediğini belirten Trump, Zarif'in zirveye geleceği konusunda Macron'un öncesinde kendisini bilgilendirdiğini ifade etti. Trump, İran ile nükleer anlaşma nedeniyle süren krizde güçlü bir İran görmek istediklerini ve niyetlerinin İran'da bir rejim değişikliği olmadığını kaydetti.



Tahran yönetimiyle yaşanan nükleer kriz ve yaptırımlara atıfta bulunan Trump, Tahran'ın istemesi durumunda İran'ın yeniden nasıl zengin ve iyi olabileceğine baktıklarını belirtti. ABD Başkanı, İran halkının hayatlarını sürdürmek zorunda kaldıkları şartların kabul edilemez olduğunu dile getirdi.



Zarif'in ziyareti Zarif de gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından aynı akşam Fransa'dan ayrıldı. Zarif'in katılımı, ABD ile İran arasında nükleer anlaşmaya ilişkin krizi çözmek hedefiyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmauelle Macron'un inisiyatifiyle gerçekleşti. Nükleer anlaşmanın imzacıları arasında yer alan Fransa, ABD'nin tek taraflı olarak çekildiği anlaşmayı kurtarmak istiyor. ABD, anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a yönelik daha önce uyguladığı yaptırımları yeniden devreye sokmuştu.



Zarif'in Pazar günü resmi etkinliklere katılmadığı sadece Macron, Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Alman ile İngiliz dış politika danışmanları ile görüştüğü bilgisi verildi.



Johnson yine 31 Ekim'i işaret etti Hafta sonu devam eden zirvede İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk'la bir araya geldi. Johnson görüşmede, bir kez daha ülkesinin her şartta 31 Ekim'de AB'den çıkacağını belirtti. Johnson ayrıca, İngiltere'nin anlaşma olmadan AB'den çıkabilme ihtimalini eleştirenlere atıfla anlaşmayla çıkmaktan yana olduğunu ifade etti.



Zirvede iki gün boyunca eşitsizlikle mücadele, uluslararası ekonomi ve güvenlik gibi konularda görüşmeler yapıldı. G7 üyelerinin özellikle de Trump ile yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle ortak bir kapanış metninde zorlandıkları bildiriliyor. Üyelerin metinde iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ortak bir metin hazırlayacakları belirtildi.



DW/dpa,AFP, GA/HS



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