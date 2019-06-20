Son Dakika Haberleri: Trump: "İran drone'u vurarak büyük bir hata yaptı"
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Trump: "İran drone'u vurarak büyük bir hata yaptı"

19 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın drone'u vurarak büyük bir hata yaptığını söyledi.

Trump:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın drone'u vurarak büyük bir hata yaptığını söyledi. İran'ın dün hava sahasına giren ABD'ye ait drone'u düşürdüğünü açıklamasının üzerine ABD Başkanı Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada, İran'ın drone'u vurarak büyük bir hata yaptığını yazdı. İran Haber Ajansı IRNA, İran'ın dün Hurmuzgan bölgesinin yakınındaki Kuhmubarek kesiminde hava sahasına giren ABD'ye ait drone'u düşürdüğünü duyurmuştu. Yalnızca ruhani lider Ayetullah Hamaney'e karşı sorumlu olan İran Devrim Muhafızları, ABD'nin insansız hava aracını Tahran'ın 750 kilometre güneydoğusunda Kuhmarek'de düşürdüğünü iddia etmişti. İran'ın düşürdüğünü iddia ettiği insansız hava aracının RQ-4 Global Hawk olduğu kaydedilmişti. NBC televizyonu ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının, İran hava sahasında bugün ABD'nin hiçbir hava aracının dolaşmadığını bildirdiğini kaydetmişti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sözcüsü Yüzbaşı Bill Urban, İran'ın iddiası sorulduğunda yorum yapmaktan kaçınmış, ancak Urban'ın daha sonra yaptığı açıklamada, "İran hava sahası üzerinde insansız hava aracı yok" dediği belirtilmişti. ABD Savunma Bakanlığı daha önce, Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine saldırı iddiasına karşılık vermek üzere havalanan ABD'nin bir insansız hava aracına İran'ın füze fırlattığını açıklamıştı. ABD Umman Körfezi'ndeki petrol tankerlerine İran'ın saldırdığını iddia etmiş, İran ise bunu reddetmişti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:45 Kaynak: İHA
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