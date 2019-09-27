Trump: iran görüşmek için yaptırımları kaldırmamı istedi
44 dakika önce
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Avrupa Birliği (AB) liderlerinin 'ABD'nin tüm yaptırımları kaldıracağını' söylediklerini belirtmesinin ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "İran görüşmek için yaptırımları kaldırmamı istedi" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:01 Kaynak: DHA
'nin Avrupa Birliği
(AB) liderlerinin 'ABD'nin tüm yaptırımları kaldıracağını' söylediklerini belirtmesinin ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump
, "İran görüşmek için yaptırımları kaldırmamı istedi" dedi.
Ruhani'nin, Almanya
Başbakanı Angela Merkel
, İngiltere
Başbakanı Boris Johnson
ve Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
'un ABD ile İran'ın görüşmesi konusunda ısrarcı olduğunu ve görüşme yapıldığı takdirde 'ABD'nin tüm yaptırımları kaldıracağını' söylediklerini belirtmesinin ardından Trump açıklamada bulundu.
Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İran görüşmek için benden kendilerine uygulanan yaptırımları kaldırmamı istedi. Tabiki de hayır dedim!" ifadelerini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD tüm yaptırımların kaldırılmasını teklif etti Trump, Ruhani'nin açıklamalarına yanıt verdi Çanakkale'deki Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti! Dehşete düşüren olayın görüntüleri çıktı