Trump: İran hiçbir savaşı kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump: İran hiçbir savaşı kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi - Son Dakika Dünya

Trump: İran hiçbir savaşı kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi

6 saat önce

Trump: İran hiçbir savaşı kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi

Trump: İran hiçbir savaşı kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin drone saldırısı sonucu öldürülmesiyle ilgili olarak yaptığı ilk açıklamada "İran hiçbir bir savaş kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi." dedi.


Ayrıntılar geliyor.

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Kasım Süleymani, Donald Trump, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:09 
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