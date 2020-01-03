Trump: İran hiçbir savaşı kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin drone saldırısı sonucu öldürülmesiyle ilgili olarak yaptığı ilk açıklamada "İran hiçbir bir savaş kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi." dedi.



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