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Trump: İran hiçbir savaşı kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi
6 saat önce
Trump: İran hiçbir savaşı kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi
ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin drone saldırısı sonucu öldürülmesiyle ilgili olarak yaptığı ilk açıklamada "İran hiçbir bir savaş kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi." dedi.
Ayrıntılar geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:09
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