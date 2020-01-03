Trump: "İran hiçbir zaman savaş kazanmadı ama müzakereyi de kaybetmedi" - Son Dakika
Son Dakika Politika Trump: 'İran hiçbir zaman savaş kazanmadı ama müzakereyi de kaybetmedi' - Son Dakika

Trump: "İran hiçbir zaman savaş kazanmadı ama müzakereyi de kaybetmedi"

6 saat önce

İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası gelen tepkilerin ardından sosyal medyadan açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "İran hiçbir zaman savaş kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi" açıklamasında bulundu.

Trump:

İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası gelen tepkilerin ardından sosyal medyadan açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "İran hiçbir zaman savaş kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi" açıklamasında bulundu.


İranlı General Kasım Süleymani'nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından öldürülmesinin ardından İran'ın tepkisi büyümeye devam ediyor. Halk sokaklara çıkıp protestolar yaparken İranlı yetkililer de ABD'den intikam alınacağına vurgu yapmıştı. Tepkilerin ardından ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından, "İran hiçbir zaman savaş kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi" açıklamasını yaptı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:25 Kaynak: İHA
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