Trump, İran'ı ABD'ye saldırması durumunda İran'a ait 52 sahayı vurmakla tehdit etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump, İran'ı ABD'ye saldırması durumunda İran'a ait 52 sahayı vurmakla tehdit etti - Son Dakika

Trump, İran'ı ABD'ye saldırması durumunda İran'a ait 52 sahayı vurmakla tehdit etti

7 saat önce

Trump, İran'ı ABD'ye saldırması durumunda İran'a ait 52 sahayı vurmakla tehdit etti.

Trump, İran'ı ABD'ye saldırması durumunda İran'a ait 52 sahayı vurmakla tehdit etti, System.String[]

Trump, İran'ı ABD'ye saldırması durumunda İran'a ait 52 sahayı vurmakla tehdit etti

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:20 Kaynak: AA
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