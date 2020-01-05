Trump, İran'ı ABD'ye saldırması durumunda İran'a ait 52 sahayı vurmakla tehdit etti - Son Dakika

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Trump, İran'ı ABD'ye saldırması durumunda İran'a ait 52 sahayı vurmakla tehdit etti
7 saat önce
Trump, İran'ı ABD'ye saldırması durumunda İran'a ait 52 sahayı vurmakla tehdit etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:20 Kaynak: AA
Trump, İran'ı ABD'ye saldırması durumunda İran'a ait 52 sahayı vurmakla tehdit etti
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