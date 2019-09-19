Son Dakika Haberleri: Trump: İran için son seçenek olan savaş dışında tüm opsiyonlar masada
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Trump: İran için son seçenek olan savaş dışında tüm opsiyonlar masada

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine saldırmakla suçladığı İran'a verilecek cevapla ilgili son seçenek olan savaş dışındaki tüm opsiyonların masada olduğunu söyledi

Trump: İran için son seçenek olan savaş dışında tüm opsiyonlar masada, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine saldırmakla suçladığı İran'a verilecek cevapla ilgili son seçenek olan savaş dışındaki tüm opsiyonların masada olduğunu söyledi.


Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo saldırıyla ilgili görüşmeler için Suudi Arabistan'a giderken, Riyad yönetimi de saldırıda kullanılan mühimmatı ve silahlardan geriye kalanları sergileyerek saldırının İran'ın sponsorluğunda gerçekleştirildiğinin sorgulanamaz bir gerçek olduğunu açıkladı. Pompeo'a da bunun açık bir savaş nedeni olduğunu belirtti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:15 
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