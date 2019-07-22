Son Dakika Haberleri: Trump: İran ile müzakere ihtimali giderek zorlaşıyor
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Trump: İran ile müzakere ihtimali giderek zorlaşıyor

19 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan gerginlikle ilgili müzakere etme isteğinin azaldığını ve iki ülke arasındaki krizin her şekilde sonuçlanabileceğini söyledi.

Trump: İran ile müzakere ihtimali giderek zorlaşıyor, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan gerginlikle ilgili müzakere etme isteğinin azaldığını ve durumun her şekilde sonuçlanabileceğini söyledi.

İran'ın, ABD'li istihbarat birimi CIA için çalıştığını öne sürdüğü 17 ajanı yakaladığını duyurmasının ardından konuşan Trump, Tahran'ın söz konusu açıklamasını da bir kez daha yalanladı.
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:22 
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