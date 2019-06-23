Son Dakika Haberleri: Trump: İran ile savaş istemiyorum
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Trump: İran ile savaş istemiyorum

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile savaş istemiyorum.

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ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile savaş istemiyorum. Daha önce hayatınızda görmediğiniz bir yıkım olur ve ben bunu istemiyorum ama nükleer silah edinemezler. Şu an içinde bulundukları pozisyondan memnun olduklarını sanmıyorum. Ekonomileri gerçekten kötü." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:33 
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Donald Trump, Ekonomi
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