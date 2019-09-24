Son Dakika Haberleri: Trump: iran ilerleme kaydediyor, neler olacağını göreceğiz
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Trump: iran ilerleme kaydediyor, neler olacağını göreceğiz

45 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta Genel Kurul toplantısı için Birleşmiş Milletler binasına giriş yaptı.

Trump: iran ilerleme kaydediyor, neler olacağını göreceğiz, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta Genel Kurul toplantısı için Birleşmiş Milletler binasına giriş yaptı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump İran ile ilgili bir soruya, "İran ilerleme kaydediyor, neler olacağını göreceğiz" diye yanıt verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Trump'ın konuşması

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:09 Kaynak: DHA
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