Trump: iran ilerleme kaydediyor, neler olacağını göreceğiz
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ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta Genel Kurul toplantısı için Birleşmiş Milletler binasına giriş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:09 Kaynak: DHA
ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta Genel Kurul toplantısı için Birleşmiş Milletler binasına giriş yaptı.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump İran ile ilgili bir soruya, "İran ilerleme kaydediyor, neler olacağını göreceğiz" diye yanıt verdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Trump'ın konuşması
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