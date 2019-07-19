Son Dakika Haberleri: Trump: "İran'ın İHA'sını düşürdüğümüze şüphe yok"
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Trump: "İran'ın İHA'sını düşürdüğümüze şüphe yok"

1 saat önce

İran'in İnsansız Hava Araçlarının (İHA) düşürüldüğünü yalanlamasının ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, bu konuda bir şüphenin olmadığını belirterek, "İHA'yı düşürdüler" dedi.

Trump:
İran'in İnsansız Hava Araçlarının (İHA) düşürüldüğünü yalanlamasının ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, bu konuda bir şüphenin olmadığını belirterek, "İHA'yı düşürdüler" dedi. ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Donald Trump, Tahran'dan gelen yalanlamalar hakkında açıklama yaptı. İran'a ait bir İHA'nın ABD tarafından düşürüldüğü konusunda herhangi bir şüphe olmadığını belirten Trump, "Dünyadaki en mükemmel insanlara biz sahibiz, dünyadaki en iyi ekipmanlar bizde. Muazzam gemilerimiz var, en ölümcül gemiler, onları kullanmak istemeyiz. Ama onlar tasarlanmış en ölümcül gemiler. Onların da kendi iyilikleri için aptalca bir şey yapmamalarını umuyoruz. Eğer yaparlarsa da daha önce hiç kimsenin ödemediği bir bedel öderler" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:25 Kaynak: İHA
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