Trump: İran'ın saldırılarında ABD zayiat vermemiştir - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump: İran'ın saldırılarında ABD zayiat vermemiştir - Son Dakika

Trump: İran'ın saldırılarında ABD zayiat vermemiştir

6 saat önce

İran'ın dün gece ABD üslerine balistik füze saldırılarının ardından ABD Başkanı Trump açıklamalarda bulundu.

Trump: İran'ın saldırılarında ABD zayiat vermemiştir, System.String[]

İran'ın dün gece ABD üslerine balistik füze saldırılarının ardından ABD Başkanı Trump açıklamalarda bulundu. Trump, "Dün geceki saldırılarda ABD zayiat vermemiştir. Erken uyarı sistemimiz sayesinde hiçbir ABD askeri hayatını kaybetmedi" ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Irak'ın Anbar ve Erbil şehirlerindeki ABD askerlerinin de konuşlu olduğu hava üslerine balistik füzelerle saldırı düzenlemesi ile ilgili ABD Başkanı Trump açıklamalarda bulundu. Trump, saldırılarda hiçbir ABD askerinin hayatını kaybetmediğini vurgulayarak, "Son derece iyi çalışmış erken uyarı sistemimiz sayesinde hiçbir askerimiz yaşamını yitirmedi. Askerlerimizi cesaretlerinden dolayı kutluyorum" diye konuştu.

'SÜLEYMANİ YENİ SALDIRILAR PLANLIYORDU'

Kasım Süleymani'yi 'dünyanın bir numaralı teröristi' olarak niteleyen Trump, "Süleymani'nin yeni saldırılar planladığı bilgilerini alıyorduk. Daha önceden öldürülmeliydi. Onun ölümü, ABD'yi hedef alan diğer teröristlere de cevap oldu" ifadelerini kullandı.

'ABD GÜCÜ HEM ASKERİ HEM EKONOMİKTİR'

ABD Silahlı Kuvvetlerinin daha önce hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu belirten Trump, "Bizim gücümüz hem askeri hem ekonomiktir. Bu açıdan da caydırıcıdır. Daha önce DEAŞ liderli Bağdadi'yi öldürdük. DEAŞ'ı ortadan kaldırdık. İran şiddeti devam ettiği sürece Orta Doğu'da barış tesis edilemez. İran'a artık kimsenin tahammülü kalmadı" dedi.

'İRAN, NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAYACAK'

ABD haricindeki ülkelerin İran'ın nefreti körükleyen ve istikrarsızlaştırıcı davranışlarına göz yumduğunu ifade eden Trump, "Diğer ülkeler İran'ın tavırlarına göz yumdu. Biz artık buna izin vermeyeceğiz. Ayrıca İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak. İran, nükleer sevdasından vazgeçmeli ve terörü finanse etmeyi bırakmalı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:26 Kaynak: DHA
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