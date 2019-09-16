Trump: iran'ın saldırıyla ilgisi olup olmadığını göreceğiz

Başkan Trump, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Trump, "İran'ın gerçekte kendi hava sahalarında olmadığı halde, insansız hava aracını düşürdüğünü söylediğini iyi hatırlayın. Çok büyük bir yalan olduğunu bilerek bu hikayeye sıkı sıkıya bağlı kaldılar. Şimdi Suudi Arabistan'a yapılan saldırıyla ilgileri olmadığını söylüyorlar. Bunu göreceğiz?" diye paylaştı.