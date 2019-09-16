Son Dakika Haberleri: Trump: iran'ın saldırıyla ilgisi olup olmadığını göreceğiz
Son Dakika Dünya Haber

Trump: iran'ın saldırıyla ilgisi olup olmadığını göreceğiz

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a düzenlenen drone saldırısıyla ilgili, "İran'ın parmağı olup olmadığını göreceğiz" açıklaması yaptı.

Trump: iran'ın saldırıyla ilgisi olup olmadığını göreceğiz, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a düzenlenen drone saldırısıyla ilgili, " İran'ın parmağı olup olmadığını göreceğiz" açıklaması yaptı.

Başkan Trump, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Trump, "İran'ın gerçekte kendi hava sahalarında olmadığı halde, insansız hava aracını düşürdüğünü söylediğini iyi hatırlayın. Çok büyük bir yalan olduğunu bilerek bu hikayeye sıkı sıkıya bağlı kaldılar. Şimdi Suudi Arabistan'a yapılan saldırıyla ilgileri olmadığını söylüyorlar. Bunu göreceğiz?" diye paylaştı.


Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Donald Trump, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump: Orta Doğu'nun petrolüne ihtiyacımız yok ancak müttefiklerimize yardım edeceğiz
Diyarbakır'da HDP binası önündeki annelerin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı Ortak devriyedeki helikopterleri gören PKK'lı teröristlerde büyük panik! Hendek kazmayı durdurdular Goldman Sachs: Petrol fiyatları yükselebilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 18:27:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump: iran'ın saldırıyla ilgisi olup olmadığını göreceğiz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]