Trump, İran Merkez Bankasına yaptırım uygulama kararı aldıklarını duyurdu
33 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, İran Merkez Bankasına yaptırım uygulama kararı aldıklarını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:40 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump, İran Merkez Bankasına yaptırım uygulama kararı aldıklarını duyurdu.
(İHA)
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