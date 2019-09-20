Son Dakika Haberleri: Trump, İran Merkez Bankasına yaptırım uygulama kararı aldıklarını duyurdu
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Trump, İran Merkez Bankasına yaptırım uygulama kararı aldıklarını duyurdu

33 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran Merkez Bankasına yaptırım uygulama kararı aldıklarını duyurdu.

Trump, İran Merkez Bankasına yaptırım uygulama kararı aldıklarını duyurdu, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, İran Merkez Bankasına yaptırım uygulama kararı aldıklarını duyurdu.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:40 Kaynak: İHA
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Son Dakika: ABD, İran Merkez Bankası'nı yaptırım listesine aldı
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