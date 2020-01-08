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Trump, İran saldırısı ile ilgili Beyaz Saray'dan açıklama yapacak
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Irak'taki 2 Amerikan üssüne İran tarafından yapılan saldırılara ilişkin Beyaz Saray'dan açıklamada bulunacak. Trump'ın canlı açıklamasının TSİ saat 15:00'te başlaması bekleniyor
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Irak'taki 2 Amerikan üssüne İran tarafından yapılan saldırılara ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama yapacak.
Konuyla ilgili ilk açıklamasını sosyal medya üzerinden yapan Trump, "Her şey yolunda. İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda. Dünyadaki en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz" ifadelerini kullanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:49
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