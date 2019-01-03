Son Dakika Haberleri: Trump: "İran Şimdi Ayakta Kalmaya Çalışıyor, Suriye ve Yemen'den Çekiliyor"

Trump: "İran Şimdi Ayakta Kalmaya Çalışıyor, Suriye ve Yemen'den Çekiliyor"

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın şimdi yalnızca ayakta kalmak için uğraştığını, Suriye ve Yemen'den adamlarını çekmeye başladığını söyledi.

Trump:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın şimdi yalnızca ayakta kalmak için uğraştığını, Suriye ve Yemen'den adamlarını çekmeye başladığını söyledi.

Trump, Washington'un İran'ın bölgedeki baskısını durdurmayı başardığını, Ayetullahların şimdi hesaplarını yeniden değiştirdiklerini, ülkede her hafta protesto gösterisi olduğunu belirterek İran'la görüşmekten mutlu olacağını söyledi.

Suriye ile ilgili olarak ise Trump, "Suriye çok uzun süre önce kaybedildi. Bunun yanı sıra orada yapılacak bir iş yok. Orada kum ve ölüm var. Biz zenginlik hakkında konuşmuyoruz. Kum ve ölümden bahsediyoruz. Artık Suriye'de kalma için bir arzum yok" dedi.

Trump, Suriyeli ve İranlı Kürtlerin İran'a petrol satarak Amerika'nın yaptırımlarını ihlal ettiğini söyledi.

Trump, ABD'yi Suriye'ye kendisinin göndermediğini, Suriye'de kalmalarını da istemediğini, Suriye'den çekilmenin 4 ayda mümkün olacağını fakat kesin olarak bilmediğini söyledi. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:08 Kaynak: İHA

Yemen, Suriye, İran, Donald Trump, Politika
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