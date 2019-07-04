Trump: İran tehdit ederken dikkatli olsun
56 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum limitini geçmesi ile ilgili açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:21 Kaynak: DHA
ABD Başkanı Donald Trump
, sosyal medya hesabından, İran
'ın zenginleştirilmiş uranyum limitini geçmesi ile ilgili açıklama yaptı.
ABD Başkanı Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İran az önce yeni bir uyarı yayınladı. Ruhani, 'Yeni bir Nükleer Anlaşma yoksa uranyumu istedikleri miktarda zenginleştireceklerini' söylüyor. Tehditlerine dikkat et İran. Tehditleriniz size geri dönebilir " ifadelerine yer verdi.
- Abd
Trump'tan yeni tehdit: Dikkatli ol İran
Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 gerilimiyle ilgili konuştu: Bunun adı gasp olur
Hangi ülke ne kadar çöp üretiyor, ne kadarını dönüştürüyor?
Tecavüz şüphelisini genci, "İyi bir aileden geliyor" diyerek cezalandırmayan hakime uyarı