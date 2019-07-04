Son Dakika Haberleri: Trump: İran tehdit ederken dikkatli olsun
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Trump: İran tehdit ederken dikkatli olsun

56 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum limitini geçmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Trump: İran tehdit ederken dikkatli olsun, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum limitini geçmesi ile ilgili açıklama yaptı.
ABD Başkanı Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İran az önce yeni bir uyarı yayınladı. Ruhani, 'Yeni bir Nükleer Anlaşma yoksa uranyumu istedikleri miktarda zenginleştireceklerini' söylüyor. Tehditlerine dikkat et İran. Tehditleriniz size geri dönebilir " ifadelerine yer verdi.


- Abd
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:21 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Dünya
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