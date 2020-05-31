Trump işaretini vermişti, ordu birlikleri protestoların arttığı Minneapolis'e girdi - Son Dakika

Trump işaretini vermişti, ordu birlikleri protestoların arttığı Minneapolis'e girdi

ABD Başkanı Trump'ın gösterilerin bastırılması için ordu birliklerine görev verileceğini belirtmesinin ardından George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle gösterilerin devam ettiği Minneapolis'e ABD ordusuna bağlı çok sayıda askeri araç girdi.

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonucu çıkan protesto gösterileri ülke geneline yayılmasının ardından ordu birlikleri Minneapolis'e girdi.

TRUMP İŞARETİ VERMİŞTİ

Florida'ya hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı Trump, Floyd'un ölümünden sonraki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve ordunun sahaya süreceği talimatını vermişti. Minneapolis'in Demokrat Belediye Başkanı'nı da eleştiren Trump, "Eğer eyalet yönetimi çağrıda bulunursa ordumuz olayları durdurmak için göreve hazır ve istekli. Oradaki birliklerimiz hızlı bir şekilde oraya intikal edebilir." demişti.

ÇOK SAYIDA ASKERİ ARAÇ MİNNEAPOLİS'E GİRDİ

Trump'ın bu açıklamasından saatler sonra ordu birliklerinin George Floyd protestolarının başladığı Minneapolis'e girdi. Ordu birliklerinin şehre girdiğinin görüldüğü görüntülerde çok sayıda askeri araç dikkatlerden kaçmadı.

Trump işaretini vermişti, ordu birlikleri protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
Trump işaretini vermişti, ordu birlikleri protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
Trump işaretini vermişti, ordu birlikleri protestoların arttığı Minneapolis'e girdi

Trump işaretini vermişti, ordu birlikleri protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
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Trump, göstericileri bastırmak için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ordu, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 01:20 

Son Dakika Dünya Trump işaretini vermişti, ordu birlikleri protestoların arttığı Minneapolis'e girdi - Son Dakika Dünya

Son Dakika

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