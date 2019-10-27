Trump: IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi öldü, biz artık Suriye'deki işimizi bitirdik
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Trump: IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi öldü, biz artık Suriye'deki işimizi bitirdik
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin Amerikan kuvvetlerinin düzenlediği operasyon sonucu öldüğünü açıkladı.
Trump, Suriye'nin kuzeybatısında İdlib'te gece düzenlenen operasyonda tünelde sıkışan Bağdadi'nin üzerindeki bomba yüklü yeleği patlarak yanındaki üç çocuğuyla birlikte öldüğünü kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 05:54
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