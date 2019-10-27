Son Dakika Haberleri: Trump: IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi öldü, biz artık Suriye'deki işimizi bitirdik
Son Dakika Dünya Trump: IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi öldü, biz artık Suriye'deki işimizi bitirdik

Trump: IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi öldü, biz artık Suriye'deki işimizi bitirdik

35 dakika önce

Trump: IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi öldü, biz artık Suriye'deki işimizi bitirdik

Trump: IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi öldü, biz artık Suriye'deki işimizi bitirdik, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin Amerikan kuvvetlerinin düzenlediği operasyon sonucu öldüğünü açıkladı.


Trump, Suriye'nin kuzeybatısında İdlib'te gece düzenlenen operasyonda tünelde sıkışan Bağdadi'nin üzerindeki bomba yüklü yeleği patlarak yanındaki üç çocuğuyla birlikte öldüğünü kaydetti.

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Donald Trump, Işid, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 05:54 
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Trump, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonu böyle izledi
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