Trump: IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi öldü, biz artık Suriye'deki işimizi bitirdik

Trump, Suriye 'nin kuzeybatısında İdlib 'te gece düzenlenen operasyonda tünelde sıkışan Bağdadi'nin üzerindeki bomba yüklü yeleği patlarak yanındaki üç çocuğuyla birlikte öldüğünü kaydetti.

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