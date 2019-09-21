Son Dakika Haberleri: Trump 'İslam'ın olumlu yönlerini tanıtıyor' dediği üniversitelerin fonlarını kesme hazırlığında
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Trump 'İslam'ın olumlu yönlerini tanıtıyor' dediği üniversitelerin fonlarını kesme hazırlığında

38 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump yönetimi Kuzey Karolina ve Duke Üniversitelerinde yürütülen Orta Doğu araştırmaları programını için verilen fonu "İslam'ın olumlu yönlerini adaletsiz bir şekilde tanıtması" nedeniyle kesme tehdidinde bulundu.

Trump 'İslam'ın olumlu yönlerini tanıtıyor' dediği üniversitelerin fonlarını kesme hazırlığında, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Kuzey Karolina ve Duke Üniversitelerinde yürütülen Orta Doğu araştırmaları programı için verilen devlet fonunu "İslam'ın olumlu yönlerini 'haksız şekilde' tanıtması" nedeniyle kesme tehdidinde bulundu.


Trump yönetimi fonun kesilmesine gerekçe olarak programın Hristiyanlığın ya da Yahudiliğin değil, "İslam'ın olumlu yönlerini" haksız şekilde tanıtmak ve "ideolojik önceliklere" yer vererek federal ödeneğin suistimal edildiğini savunuyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Orta Doğu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:45 
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