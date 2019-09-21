Trump 'İslam'ın olumlu yönlerini tanıtıyor' dediği üniversitelerin fonlarını kesme hazırlığında
38 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump yönetimi Kuzey Karolina ve Duke Üniversitelerinde yürütülen Orta Doğu araştırmaları programını için verilen fonu "İslam'ın olumlu yönlerini adaletsiz bir şekilde tanıtması" nedeniyle kesme tehdidinde bulundu.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Kuzey Karolina ve Duke Üniversitelerinde yürütülen Orta Doğu araştırmaları programı için verilen devlet fonunu "İslam'ın olumlu yönlerini 'haksız şekilde' tanıtması" nedeniyle kesme tehdidinde bulundu.
Trump yönetimi fonun kesilmesine gerekçe olarak programın Hristiyanlığın ya da Yahudiliğin değil, "İslam'ın olumlu yönlerini" haksız şekilde tanıtmak ve "ideolojik önceliklere" yer vererek federal ödeneğin suistimal edildiğini savunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:45
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