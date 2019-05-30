Trump İsrail'de erken seçim kararından memnun değil
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, erken seçime gidileceği açıklanan İsrail'deki son siyasi gelişmeler için "İsrail'de olanlar çok kötü.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:58
Başkanı Donald Trump
, erken seçime gidileceği açıklanan İsrail
'deki son siyasi gelişmeler için "İsrail'de olanlar çok kötü. Buna ihtiyaçları yoktu." değerlendirmesini yaptı.
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