Son Dakika Haberleri: Trump İsrail'de erken seçim kararından memnun değil
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Trump İsrail'de erken seçim kararından memnun değil

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, erken seçime gidileceği açıklanan İsrail'deki son siyasi gelişmeler için "İsrail'de olanlar çok kötü.

Trump İsrail'de erken seçim kararından memnun değil, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, erken seçime gidileceği açıklanan İsrail'deki son siyasi gelişmeler için "İsrail'de olanlar çok kötü. Buna ihtiyaçları yoktu." değerlendirmesini yaptı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:58 
Ekonomi
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