Trump: İsrail ile Filisitin'i barıştıracak 'Yüzyılın Anlaşması'na inanıyorum, yarın açıklayacağım - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump: İsrail ile Filisitin'i barıştıracak 'Yüzyılın Anlaşması'na inanıyorum, yarın açıklayacağım - Son Dakika Dünya

Trump: İsrail ile Filisitin'i barıştıracak 'Yüzyılın Anlaşması'na inanıyorum, yarın açıklayacağım

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail-Filistin meselesine ilişkin "Yüzyılın Anlaşması" diye adlandırdığı barış planını yarın açıklayacağını kaydederek, "Gerçekleşmeye en yakın plan bu. Neler olacağını göreceğiz" dedi

Trump: İsrail ile Filisitin'i barıştıracak 'Yüzyılın Anlaşması'na inanıyorum, yarın açıklayacağım, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İsrail- Filistin sorununu çözecek "Yüzyılın Anlaşması" diye adlandırdığı barış planını salı günü açıklayacağını kaydederek, "Gerçekleşmeye en yakın plan bu. Neler olacağını göreceğiz" dedi.


ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Filistin, İsrail, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:29 
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