Trump: İsrail ile Filisitin'i barıştıracak 'Yüzyılın Anlaşması'na inanıyorum, yarın açıklayacağım

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İsrail- Filistin sorununu çözecek "Yüzyılın Anlaşması" diye adlandırdığı barış planını salı günü açıklayacağını kaydederek, "Gerçekleşmeye en yakın plan bu. Neler olacağını göreceğiz" dedi.



ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.