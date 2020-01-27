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Trump: İsrail ile Filisitin'i barıştıracak 'Yüzyılın Anlaşması'na inanıyorum, yarın açıklayacağım
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail-Filistin meselesine ilişkin "Yüzyılın Anlaşması" diye adlandırdığı barış planını yarın açıklayacağını kaydederek, "Gerçekleşmeye en yakın plan bu. Neler olacağını göreceğiz" dedi
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İsrail- Filistin sorununu çözecek "Yüzyılın Anlaşması" diye adlandırdığı barış planını salı günü açıklayacağını kaydederek, "Gerçekleşmeye en yakın plan bu. Neler olacağını göreceğiz" dedi.
ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:29
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